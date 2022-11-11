AMD представила серверные процессоры серии EPYC Genoa

Компания AMD представила процессоры серии EPYC Genoa для серверов и центров обработки данных. Линейка Epyc 9004, как и новые Ryzen 7000, основана на архитектуре Zen 4 и производится по техпроцессу 5 нм.

Epyc 9004 содержат до 12 процессорных чиплетов, то есть старшие модели получили 96 ядер и поддерживают 192 потока вычислений. Процессоры поддерживают BFLOAT16, VNNU и AVX-512, до 6 Tb 12-канальной оперативной памяти DDR5-4800, а также до 128 линий PCI-E на сокет. Кроме того, для процессоров заявлена поддержка CXL 1.1 и частично CXL 2.0, которая обеспечивает значительные возможности расширения памяти для приложений центров обработки данных. На смену SP3 пришел сокет SP5 (LGA 6096), самый большой среди тех, что когда-либо создавала компания.

AMD заявляет для EPYC Genoa прирост числа исполняемых инструкций за такт (IPC) на уровне 14% по сравнению с решениями прошлого поколения при том же TDP. При этом производительность новых процессоров на ватт потребляемой энергии в отдельных задачах выросла до 2,7 раз по сравнению с предшественниками на базе Zen 3. В задачах, связанных с облачными вычислениями, быстродействие новинок до 3 раз выше, чем у конкурентов.

Компания утверждает, что системы на базе EPYC Genoa в обслуживании будут обходиться значительно дешевле систем на базе конкурентных решений. Чипы AMD до 52% энергоэффективнее своих конкурентов.

Процессоры AMD EPYC Genoa станут доступны с сегодняшнего дня.

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