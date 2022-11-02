Камера Fujifilm X-T5 получила усовершенствованный алгоритм обработки изображений

Компания Fujifilm представила новую беззеркальную камеру X-T5, которая оснащена 40,2 Мр CMOS-сенсором X-Trans 5 HR в компактном и легком корпусе, обеспечивающем максимальную функциональность и портативность в классическом дизайне серии X. Усовершенствованный алгоритм обработки изображений X-T5 обеспечивает результаты, насыщенные деталями во всем исходном диапазоне ISO, который теперь расширен до ISO 125.

Встроенная в X-T5 система стабилизации изображения (IBIS) работает по пяти осям, противодействуя всем типам движения камеры, и обеспечивает компенсацию до семи ступеней. IBIS работает с автофокусом камеры с обнаружением объекта, который использует искусственный интеллект с глубоким обучением для профессионального отслеживания животных, птиц, автомобилей, мотоциклов, самолетов и поездов. Отслеживание движущихся объектов упрощается благодаря детализированному электронному видоискателю (EVF), который использует 3,69 миллиона точек для обеспечения яркого изображения. Электронный видоискатель предлагает 0,8-кратное увеличение для удобного просмотра изображения.

Камера оснащена новым LCD-дисплеем с разрешением 1,84 Мр, наклоняемым в трех направлениях, и мощной встроенной стабилизацией изображения. X-T5 может записывать изображения со скоростью до 15 кадров в секунду с механическим затвором или 20 кадров в секунду с электронным затвором. В новинке реализован режим Pixel Shift Multi-Shot в X-T5, обеспечивающий детализацию файлов. Эта функция использует систему IBIS камеры для точного смещения сенсора, автоматически записывая 20 отдельных кадров одним нажатием кнопки спуска затвора. Полученные файлы объединяются с помощью программного обеспечения Pixel Shift Combiner, чтобы в четыре раза увеличить разрешение и создать 160 Мр файл с детализацией.

Цена Fujifilm X-T5 в комплектации body составляет 1699 долларов. В комплекте с объективом XF16-80mm камера оценена в 2199 долларов, а с XF18-55mm — в 2099 долларов.

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