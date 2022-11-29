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30 ноября, 2022
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Представлен смартфон ZTE Axon 40 Ultra Aerospace Edition

ZTE Axon 40 Ultra Aerospace Edition

Компания ZTE представила специальную версию флагманского смартфона Axon 40 Ultra под названием Aerospace Edition. Новинка отличается от оригинальной модели цветом корпуса и другом исполнении блока тройной камеры. Задняя черная панель изготовлена из керамического материала, а грани, выделяющие блок камеры, имитируют острые края корпуса космического корабля.

ZTE Axon 40 Ultra Aerospace Edition

ZTE Axon 40 Ultra Aerospace Edition оснащен изогнутым 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 120 Hz и максимальной яркостью 1500 кд/м². Панель способна отображать более млрд. оттенков. Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 8 Gen 1. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 12 или 18 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 – 512 Gb или 1 Tb. Предусмотрена система жидкостного охлаждения. Тройная основная камера представлена следующими датчиками: 64 Мп (Sony IMX787, f/1.6, OIS+EIS), 64 Мп (широкоугольная, Sony IMX787, f/2.35, угол обзора 120°) и 64 Мп (телеобъектив, f/3.5, OIS+EIS, 5.7х оптический зум). Есть поддержка записи видео в формате 8K. Подэкранная фронтальная камера разрешением 16 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 80-ваттной зарядки. В оснащение также входят поддержка 5G, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB Type-C, стереодинамики с поддержкой DTS Ultra и экранный сканер отпечатков пальцев. ОС — MyOS 12 на Android 12. Габариты составляют 163,28 x 73,56 x 8,41 мм, вес – 230 гр.

Цены: 12/512 Gb — 825 долларов, 16/1 Tb — 1075 долларов. Продажи стартуют 6 декабря. Модель поставляется в тематической коробке с эксклюзивным чехлом.

Также компания представила модель Yuanhang 40 Pro Plus Starry Sky Edition. Главной особенностью смартфона стал рисунок задней панели, выполненный в стиле знаменитого произведения «Звездная ночь» Ван Гога. Аппарат получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей, процессор MediaTek Dimensity 810, основную 64 Мп камеру и аккумулятор на 4510 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Цена устройства составит 8/256 Gb — 306 долларов.

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