Представлен смартфон ZTE Axon 40 Ultra Aerospace Edition

Компания ZTE представила специальную версию флагманского смартфона Axon 40 Ultra под названием Aerospace Edition. Новинка отличается от оригинальной модели цветом корпуса и другом исполнении блока тройной камеры. Задняя черная панель изготовлена из керамического материала, а грани, выделяющие блок камеры, имитируют острые края корпуса космического корабля.

ZTE Axon 40 Ultra Aerospace Edition оснащен изогнутым 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 120 Hz и максимальной яркостью 1500 кд/м². Панель способна отображать более млрд. оттенков. Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 8 Gen 1. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 12 или 18 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 – 512 Gb или 1 Tb. Предусмотрена система жидкостного охлаждения. Тройная основная камера представлена следующими датчиками: 64 Мп (Sony IMX787, f/1.6, OIS+EIS), 64 Мп (широкоугольная, Sony IMX787, f/2.35, угол обзора 120°) и 64 Мп (телеобъектив, f/3.5, OIS+EIS, 5.7х оптический зум). Есть поддержка записи видео в формате 8K. Подэкранная фронтальная камера разрешением 16 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 80-ваттной зарядки. В оснащение также входят поддержка 5G, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB Type-C, стереодинамики с поддержкой DTS Ultra и экранный сканер отпечатков пальцев. ОС — MyOS 12 на Android 12. Габариты составляют 163,28 x 73,56 x 8,41 мм, вес – 230 гр.

Цены: 12/512 Gb — 825 долларов, 16/1 Tb — 1075 долларов. Продажи стартуют 6 декабря. Модель поставляется в тематической коробке с эксклюзивным чехлом.

Также компания представила модель Yuanhang 40 Pro Plus Starry Sky Edition. Главной особенностью смартфона стал рисунок задней панели, выполненный в стиле знаменитого произведения «Звездная ночь» Ван Гога. Аппарат получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей, процессор MediaTek Dimensity 810, основную 64 Мп камеру и аккумулятор на 4510 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Цена устройства составит 8/256 Gb — 306 долларов.

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