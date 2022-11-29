spot_img
30 ноября, 2022
spot_img
ДомойТелекомСтатьиИлон Маск заявил, что Apple «пригрозила» удалить Twitter из App Store

Илон Маск заявил, что Apple «пригрозила» удалить Twitter из App Store

Apple Twitter

Владелец Twitter Илон Маск (Elon Musk) заявил, что Apple практически прекратила закупать рекламу в соцсети, а также «пригрозила» удалить приложение сервиса из App Store, не объясняя причину.

«Apple в основном прекратила рекламу в Twitter. Они ненавидят свободу слова в Америке?», — поинтересовался Илон Маск в опубликованном твите.

Скорее всего, все дело в ослаблении системы модерации в Twitter. В частности, Маск анонсировал масштабную «амнистию» ранее заблокированных аккаунтов, которые не были замечены в нарушении законов и рассылке спама. Он принял это решение после проведенного опроса, в котором более 70% пользователей высказались за «амнистию». По данным Platformer, Twitter начал процесс восстановления 62 тыс. учетных записей с более чем 10 тыс. подписчиков у каждой.

В последнее время между Apple и Twitter наблюдается нарастание напряженности. Маск подверг критике комиссию Apple в App Store с покупок в приложениях, назвав ее «скрытым 30-процентным налогом» в интернете. Он также ретвитнул пародийное видео компании Epic Games, в котором предполагалось, что Apple имеет монополию на App Store. А глава App Store Фил Шиллер (Phil Schiller) удалил свой аккаунт в Twitter после того, как был восстановлен аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа (Donald Trump).

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

 

Предыдущая статьяВ Азербайджане создан первый фонд венчурного капитала Caucasus Ventures
Следующая статьяПредставлен смартфон ZTE Axon 40 Ultra Aerospace Edition
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,159ФанатыМне нравится
1,000ЧитателиЧитать
3,127ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»