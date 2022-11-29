Илон Маск заявил, что Apple «пригрозила» удалить Twitter из App Store

Владелец Twitter Илон Маск (Elon Musk) заявил, что Apple практически прекратила закупать рекламу в соцсети, а также «пригрозила» удалить приложение сервиса из App Store, не объясняя причину.

«Apple в основном прекратила рекламу в Twitter. Они ненавидят свободу слова в Америке?», — поинтересовался Илон Маск в опубликованном твите.

Скорее всего, все дело в ослаблении системы модерации в Twitter. В частности, Маск анонсировал масштабную «амнистию» ранее заблокированных аккаунтов, которые не были замечены в нарушении законов и рассылке спама. Он принял это решение после проведенного опроса, в котором более 70% пользователей высказались за «амнистию». По данным Platformer, Twitter начал процесс восстановления 62 тыс. учетных записей с более чем 10 тыс. подписчиков у каждой.

В последнее время между Apple и Twitter наблюдается нарастание напряженности. Маск подверг критике комиссию Apple в App Store с покупок в приложениях, назвав ее «скрытым 30-процентным налогом» в интернете. Он также ретвитнул пародийное видео компании Epic Games, в котором предполагалось, что Apple имеет монополию на App Store. А глава App Store Фил Шиллер (Phil Schiller) удалил свой аккаунт в Twitter после того, как был восстановлен аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа (Donald Trump).

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