IBM запустил квантовый процессор Osprey с 433 кубитами

Компания IBM объявила о выпуске нового квантового процессора Osprey с 433 кубитами (выпущенный в 2021 году процессор Eagle имел 127 кубитов).

По словам доктора Дарио Гила (Dario Gil), старшего вице-президента IBM и директора по исследованиям, новый процессор приближает их к тому моменту, когда квантовые компьютеры будут использоваться для решения ранее неразрешимых проблем.

«Эта работа станет основой для будущей эпохи квантовых суперкомпьютеров».

IBM считает, что 2023 год станет важным переломным моментом, когда будет заложен фундамент квантово-ориентированных суперкомпьютеров благодаря таким достижениям, как модульная архитектура и гибридное облачное промежуточное программное обеспечение, которое будет использовать набор инструментов для создания схем. «Квантовая» дорожная карта IBM включает два дополнительных этапа — создание процессоров Condor на 1121 кубит и Flamingo на 1386 кубитов в 2023 и 2024 годах, прежде чем компания выйдет на 4000 кубитов с процессором Kookaburra в 2025 году.

Кроме того, IBM рассказала о Quantum System Two, первой в мире модульной и полностью настраиваемой системы квантовых вычислений. Систему планируют запустить до конца 2023 года.

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