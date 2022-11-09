Binance покупает одну из крупнейших криптобирж FTX

Криптовалютная биржа Binance подписала соглашение о приобретении неамериканских активов третьей по объему суточных торгов в мире криптобиржи FTX. Информацию подтвердил генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao). Финансовые условия сделки не разглашаются.

FTX была вынуждена пойти на сделку, так как ей практически угрожало банкротство из-за массового вывода средств с платформы пользователями. Binance в ближайшие дни проведет проверку приобретаемых активов и после начнет готовиться к приобретению. Глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) также подтвердил сделку, добавив, что в настоящее время проводятся работы по устранению задержек с выводом средств.

«Сегодня днем FTX обратилась к нам за помощью. Существует значительный дефицит ликвидности. Чтобы защитить пользователей, мы подписали не имеющее обязательной силы письмо о намерениях, предполагающее полное поглощение FTX», — написал Чжао в своем аккаунте в Twitter.

В начале 2021 года криптовалютную биржу FTX оценили в 32 млрд. долларов в ходе нового раунда финансирования. Проблемы у FTX начались после того, как глава Binance обвинил своего конкурента в махинациях с токенами FTT, которые выпущены самой FTX. Binance начала эти токены продавать и ее примеру последовали многие другие, обрушив цену актива с 22 до 14,2 долларов. После пользователи начали выводить любые средства с FTX — за последние три дня они вывели более 6 млрд. долларов. Компания приостановила вывод средств пользователями и вынужденно запросила помощи у Binance.

На фоне этой новости цена Bitcoin падала на 12% до 17 тыс. долларов (минимальный показатель с ноября 2020 года). Многие другие криптовалюты тоже резко просели — Etherium — на 17% (1228 долларов), FTT — на 77% (2,56 доллара).

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