Отчет Sony: продажи консолей PlayStation 5 превысили 25 млн. единиц

Компания Sony опубликовала результаты за второй квартал 2022 финансового года, который завершился у нее 30 сентября.

За отчетный период прибыль компании составила 2,32 млрд. долларов – рост на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выручка игрового подразделения Games & Network Services в годовом выражении выросла на 11,6%, до 4,87 млрд. долларов. При этом операционная прибыль упала почти вдвое, до 285 млн. долларов.

Продажи консолей PlayStation 5 превысили 25 млн. единиц. Согласно финансовому отчету, за прошедший квартал компания отгрузила 3,3 млн. консолей. На продажах консолей Sony заработала 1,21 млрд. долларов, а продажи игр принесли компании 2,5 млрд. долларов. Продажи игр от собственных студий — 6,7 млн. долларов.

Количество подписчиков PS Plus упало с 47,2 млн. до 45,4 млн. пользователей. Ежемесячное число активных пользователей PlayStation упало на 2 млн. в годовом исчислении – до 102 млн. человек.

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