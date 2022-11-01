Представлен доступный планшет Huawei MatePad SE 10.4

Компания Huawei представила на глобальном рынке недорогой планшет MatePad SE 10.4. Цена производителем пока не раскрывается, но спецификации устройства соответствуют бюджетной модели.

Планшет оснащен 10,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000 х 1200 пикселей и соотношением сторон 15:9. Экран занимает около 83% площади корпуса. Заявлена сертификация TÜV Rheinland, свидетельствующая о низком уровне синего света и мерцания. Предусмотрены режимы защиты глаз и чтения.

В основе Huawei MatePad SE 10.4 лежит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 680. Объем оперативной памяти составляет 3 или 4 Gb, емкость флэш-памяти – 32, 64 или 128 Gb.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5100 мАч. Есть основная камера разрешением 5 Мп, фронтальная на 2 Мп с функцией Face Unlock, слот для microSD и стереодинамики. Габариты составляют 246,94 х 156,7 х 7,85 мм, вес — 440 гр. Работает новинка под управлением HarmonyOS 3. Планшет будет доступен в двух версиях: с Wi-Fi и с поддержкой 4G.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az