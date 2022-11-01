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2 ноября, 2022
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Azercell объявляет о старте программы, нацеленной на развитие женщин в сфере технологий и бизнеса

ООО «Azercell Telecom» совместно с «FemTech» в рамках долгосрочной программы развития «Her Improvement» приглашает к участию в проекте девушек, открытых к инновациям и образованию в сфере технологий, и имеющих стартап-идеи в этой области.

Программа, которая охватит период с ноября 2022 года по апрель 2023 года, предусматривает обучение участниц современным технологиям и бизнесу. В то же время у девушек будет возможность принять участие в занятиях по программированию, познакомиться с профессиональными менторами, лидерами IT-индустрии и основателями стартапов, имеющими реальный опыт работы на локальном и международном рынках. В рамках проекта участницы смогут пройти инкубационную программу развития стартап-идеи, практически реализовать полученные знания и наладить профессиональные связи. По окончании программы команда-победитель получит денежный приз.

Заявки на участие в проекте могут подать команды, состоящие из 5 девушек в возрасте от 16 до 29 лет. Подключение к программе совершенно бесплатно. Активное участие в течение 6 месяцев обязательно. Последний срок регистрации: 20.11.2022. Дополнительную информацию можно получить по этой ссылке.

Azercell Telekom будет держать общественность в курсе стадий развития долгосрочного проекта «Her Improvement» посредством СМИ и намерен делиться новостями по мере продвижения программы.

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