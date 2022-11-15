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15 ноября, 2022
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Opera стал первым браузером с интегрированным сервисом TikTok

Opera

Норвежская компания Opera Software сегодня объявила о новшестве в фирменном десктопном браузере.

Opera стал первым в мире десктопным браузером с интегрированным сервисом коротких видео TikTok. Активировать TikTok можно в разделе «Сообщения» на боковой панели.

Через боковую панель можно пользоваться TikTok, не открывая отдельное приложение или дополнительные вкладки. Можно просматривать и публиковать контент, использовать блокировщик рекламы и встроенный VPN. На панели также доступны WhatsApp, Twitter, «ВКонтакте» и ряд других сервисов.

По словам разработчиков за добавление TikTok на боковую панель Opera проголосовал каждый второй из трех пользователей в ходе проведенного исследования.

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