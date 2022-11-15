В WhatsApp стала доступна функция «отправки сообщений самому себе»

В начале этого месяца разработчики WhatsApp тестировали функцию возможности отправлять сообщения самому себе. Теперь функция стала доступна всем пользователям.

Функция «отправки сообщений самому себе» может быть полезна, если необходимо сохранить какие-то файлы или документы. На данный момент эта возможность реализована в iOS версии 22.23.74 и Android версии 2.22.23.77.

Подобная функция реализована уже давно в других сервисах, например, «Избранное» в Telegram. Учитывая, что данные синхронизируются на всех платформах, это позволяет легко пересылать файлы с компьютера на смартфон или наоборот.

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