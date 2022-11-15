spot_img
15 ноября, 2022
spot_img
ДомойSoftwareМобильные приложенияВ WhatsApp стала доступна функция «отправки сообщений самому себе»

В WhatsApp стала доступна функция «отправки сообщений самому себе»

WhatsApp

В начале этого месяца разработчики WhatsApp тестировали функцию возможности отправлять сообщения самому себе. Теперь функция стала доступна всем пользователям.

Функция «отправки сообщений самому себе» может быть полезна, если необходимо сохранить какие-то файлы или документы. На данный момент эта возможность реализована в iOS версии 22.23.74 и Android версии 2.22.23.77.

Подобная функция реализована уже давно в других сервисах, например, «Избранное» в Telegram. Учитывая, что данные синхронизируются на всех платформах, это позволяет легко пересылать файлы с компьютера на смартфон или наоборот.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

 

Предыдущая статьяОбъявлены номинанты The Game Awards 2022
Следующая статьяOpera стал первым браузером с интегрированным сервисом TikTok
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,161ФанатыМне нравится
1,000ЧитателиЧитать
3,130ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»