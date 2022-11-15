Garmin Bounce — детские smart-часы с поддержкой LTE, GPS и мотивацией к спорту

Компания Garmin представила новые smart-часы для детей под названием Bounce. Главной особенностью устройства стал модуль GPS и поддержка LTE, что позволяет родителям отслеживать местоположение ребенка и поддерживать с ним связь. Часы получили цветной сенсорный экран, встроенные игры, а также набор сенсоров для отслеживания физической активности.

Garmin Bounce оснащаются 1,3-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 240 х 240 пикселей. Корпус водонепроницаемый и выдерживает давление до 5 атмосфер. Заявленное время автономной работы составляет 14 дней.

С помощью приложения Garmin Jr. родители в реальном времени могут контролировать местонахождение ребенка, получая автоматические уведомления, если обладатель часов пересекает заранее заданные границы.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Устройство поддерживает двусторонний обмен текстовыми сообщениями и способны хранить в своей памяти до 20 контактов. Также предусмотрен отдельный «Школьный режим», который не позволит детям отвлекаться на Bounce во время занятий.

Часы умеют отслеживать физическую активность и поддерживают разные спортивные режимы, включая езду на велосипеде и плавание в бассейне. За один час ежедневной физической активности ребенок получает доступ к разным дополнительным функциям, таким как викторина, возможность выучить разные трюки и даже игры.

Garmin Bounce уже поступили в продажу по цене 149,99 долларов.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az