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15 ноября, 2022
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Garmin Bounce — детские smart-часы с поддержкой LTE, GPS и мотивацией к спорту

Garmin Bounce

Компания Garmin представила новые smart-часы для детей под названием Bounce. Главной особенностью устройства стал модуль GPS и поддержка LTE, что позволяет родителям отслеживать местоположение ребенка и поддерживать с ним связь. Часы получили цветной сенсорный экран, встроенные игры, а также набор сенсоров для отслеживания физической активности.

Garmin Bounce оснащаются 1,3-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 240 х 240 пикселей. Корпус водонепроницаемый и выдерживает давление до 5 атмосфер. Заявленное время автономной работы составляет 14 дней.

С помощью приложения Garmin Jr. родители в реальном времени могут контролировать местонахождение ребенка, получая автоматические уведомления, если обладатель часов пересекает заранее заданные границы.

Устройство поддерживает двусторонний обмен текстовыми сообщениями и способны хранить в своей памяти до 20 контактов. Также предусмотрен отдельный «Школьный режим», который не позволит детям отвлекаться на Bounce во время занятий.

Часы умеют отслеживать физическую активность и поддерживают разные спортивные режимы, включая езду на велосипеде и плавание в бассейне. За один час ежедневной физической активности ребенок получает доступ к разным дополнительным функциям, таким как викторина, возможность выучить разные трюки и даже игры.

Garmin Bounce уже поступили в продажу по цене 149,99 долларов.

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