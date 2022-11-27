Прощай «Авиарежим»: новое законодательство ЕС позволит авиакомпаниям обеспечивать мобильную связь на борту

Пассажиры авиакомпаний привыкли либо полностью отгораживаться от внешнего мира во время полета, либо платить дополнительную плату за доступ к Wi-Fi в полете. Но благодаря новому законодательству, принятому Европейской комиссией, пассажиры на рейсах из ЕС вскоре смогут использовать все стандартные функции своих мобильных устройств во время полета, сообщает www.techspot.com.

В минувший четверг Европейская Комиссия объявила, что авиакомпаниям ЕС теперь будет разрешено предоставлять доступ к беспроводным сетям 4G и 5G на борту для всех пассажиров. После снятия ограничений пассажиры авиарейсов смогут использовать свои мобильные устройства так же, как и любую мобильную сеть на земле.

Бортовая сеть «малых сот», созданная с использованием пикосот, будет обеспечивать обслуживание в полете. Малые соты функционируют как миниатюрные маломощные базовые радиостанции, которые дополняют типичные вышки сотовой связи, заполняя пробелы в покрытии и разгружая сотовый трафик. Результатом является более широкая и надежная сотовая сеть, обеспечивающая высокую скорость передачи данных и более простое развертывание с использованием простых и экономичных сотовых решений.

Пикосоты могут поддерживать от 32 до 64 отдельных подключений, обеспечивая покрытие в радиусе до 250 метров внутри сети. Их размер и простота развертывания в помещении или на открытом воздухе делают их идеальными для расширения и улучшения диапазона в таких учреждениях и структурах, как школы, торговые центры и другие предприятия малого бизнеса. После развертывания на самолете такие соты будут координировать вызовы, текстовые сообщения и другие мобильные данные между самолетом и наземными мобильными сетями.

Стремление к расширению доступа к 4G и 5G, вероятно, выйдет за рамки авиаперелетов. Комиссия также внесла поправки в решение о частоте 5 GHz, сделав эту полосу доступной для использования в автомобилях, автобусах и других видах транспорта. В поправке к исполнительному решению говорится, что государства-члены ЕС должны сделать полосы частот 5 GHz доступными для использования на борту дорожных транспортных средств не позднее июня 2023 года.