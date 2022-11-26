В США запретили ввоз и продажу оборудования Huawei, ZTE и других китайских компаний

Федеральная комиссия по связи США (FCC) запретила импорт, продажу и использование оборудования связи и средств видеонаблюдения производства китайских компаний Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua и Hytera.

Запрет распространяется на продукцию всех дочерних и аффилированных структур китайских компаний. Свои действия комиссия называет важной частью мероприятий по защите американского народа от угроз национальной безопасности, включая сферу телекоммуникаций.

За реализацию запрета члены комиссии проголосовали единогласно. В распространенном заявлении отмечается, что это первый случай в истории данного регулирующего органа, когда в нем проголосовали за запрет выдачи разрешений на импорт нового оборудования по соображениям национальной безопасности.

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