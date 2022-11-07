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8 ноября, 2022
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Netflix анонсировал VR-игру по сериалу «Очень странные дела»

Netflix

Стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix анонсировал VR-игру по сериалу «Очень странные дела». Психологический экшен-хоррор Stranger Things VR будет доступен «на всех основных платформах». Релиз игры состоится зимой 2023 года.

В Stranger Things VR игроки возьмут на себя управление Векной — антагонистом сериала «Очень странные дела», которому предстоит отомстить Одиннадцати и всему Хоукинсу.

«Станьте исследователем неизвестных реальностей, формируя коллективный разум и приручая пустоту. Вторгайтесь в сознание и вызывайте кошмары, чтобы отомстить Одиннадцати и Хоукинсу».

Созданием проекта занимается студия Tender Claws, известная по VR-играм Virtual, Virtual Reality и The Under Presents.

Известно, что пятый сезон сериала «Очень странные дела» станет последним и будет состоять из восьми эпизодов.

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