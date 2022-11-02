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3 ноября, 2022
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HPE представил серверы ProLiant Gen11 на базе AMD EPYC Genoa

HPE ProLiant Gen11

Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) представила серверы серии ProLiant Gen11, предназначенные для решения задач, связанных с ИИ, машинным обучением, аналитикой данных, виртуализацией и облачными нагрузками. Были представлены четыре модели серии: DL325 Gen11 и DL365 Gen11 формата 1U, а также DL345 Gen11 и DL385 Gen11 типоразмера 2U. В основу устройств легла аппаратная платформа AMD EPYC Genoa. Допускается установка чипов, насчитывающих до 96 вычислительных ядер. Реализована возможность загрузки с внешних RAID массивов на базе M.2 NVMe SSD, а также поддержка устройств EDSFF E3.S. Новинки оснащены программно-аппаратным решением iLO 6 с расширенными функциями защиты сервера.

Однопроцессорная модель ProLiant DL325 Gen11 допускает использование до 3 Tb памяти DDR5 (реализована поддержка CXL 1.1, 24 слота DIMM). Можно установить до 4 накопителей LFF SAS/SATA, до 10 устройств SFF SAS/SATA/NVMe или до 20 модулей E3.S. Есть 2 слота PCIe 5.0 х16 и 2 разъема OCP 3.0 х8/x16. Поддерживается монтаж двух одно- или двухслотовых ускорителей. Эта модель рассчитана на не слишком требовательные нагрузки типа CDN или VDI начального уровня.

ProLiant DL345 Gen11 также рассчитан на один процессор и максимум 3 Tb памяти DDR5 (CXL 1.1). Допускается установка 12 накопителей LFF SAS/SATA, или на 24 устройства SFF SAS/SATA/NVMe, или на 36 модулей E3.S. В центральной части шасси можно установить еще до 8 накопителей SFF SAS/SATA/NVMe или 4 LFF SAS/SATA, сзади — 2 SFF SAS/SATA/NVMe. Есть 6 слотов PCIe 5.0 х16 и 2 разъема OCP 3.0 х8/x16, а также места для 4 однослотовых ускорителей или 2 двухслотовых. Данная модель подходит для формирования SDS, а также обработки медиа-контента.

Модель ProLiant DL365 Gen11 является двухпроцессорной системой с поддержкой 6 Tb памяти DDR5 (CXL 1.1), 10 устройств SFF SAS/SATA/NVMe или 20 модулей E3.S. Остальные характеристики аналогичны модели ProLiant DL325 Gen11. Ее задачи — виртуализация и VDI, обслуживание EDA или CAD.

Двухпроцессорный сервер ProLiant DL385 Gen11 допускает использование до 6 Tb ОЗУ. Можно установить до 12 LFF SAS/SATA, до 24 SFF SAS/SATA/NVMe или до 36 E3.S. В центральной части шасси и сзади можно установить по 4 накопителя LFF SAS/SATA, а также 8 (в центральном лотке) и 2 (сзади) накопителя SFF SAS/SATA/NVMe. Доступны места для 8 однослотовых ускорителей или 4 двухслотовых. Предусмотрены 8 слотов PCIe 5.0 х16 и 2 разъема OCP 3.0 х8. Модель ориентирована на машинное обучение и ИИ, аналитику данных и другие задачи.

Все устройства станут доступны для заказа 10 ноября, поставки начнутся в декабре.

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