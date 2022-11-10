Huawei представила бизнес-планшет MatePad C7

Компания Huawei представила планшет MatePad C7 с поддержкой 5G. Новинка позиционируется как устройство для работы или корпоративного использования.

Планшет получил 10,95-дюймовый дисплей с тонкими боковыми рамками с соотношением сторон 16:10. Экран поддерживает разрешение 2560 х 1600 пикселей, частоту обновления 120 Hz и обеспечивает 100% охват цветовой гаммы DCI-P3. Есть поддержка работы со стилусом Huawei M-Pencil 2-го поколения. Специальное ПО позволяет разделять экран на два активных окна для одновременного запуска разных приложений.

Huawei MatePad C7 построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 865 и поставляется с 6 Gb оперативной памяти и 128 Gb основной памяти (предусмотрен слот для карт памяти).

За питание отвечает аккумулятор емкостью 7250 мАч, поддерживающий зарядку мощностью 22,5 Вт. Планшет оснащен основной камерой на 13 Мп и фронтальной на 8 Мп с функцией разблокировки по лицу. Есть модули Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.1, порт USB-C и четыре динамика с поддержкой технологии улучшения звука Histen 7.0. Устройство работает под управлением операционной системы HarmonyOS 2 с функцией синхронизации данных с ПК при помощи приложения HiSuite. Габариты составляют 253.8 x 165.3 x 7.25 мм, вес – 485 гр.

На данное время нет информации о сроках начала продаж и цене устройства.

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