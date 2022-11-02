North American International Auto Show 2022

Электрическое будущее в то время, когда жизнь за пределами выставочного зала еще зависит от бензина.

После трехлетнего перерыва вернулась выставка North American International Auto Show (NAIAS) 2022. В этом году выставка была ориентирована больше на потребителей, а не на индустрию. И в самом деле, на этот раз из конференццентра исчезли многоэтажные дисплеи ценой в миллионы долларов, на установку которых обычно уходили месяцы. Не было и привлекавших внимание трюков, таких как вождение автомобилей по лестницам или катание фигуристов. Многие автопроизводители, в том числе из Европы и Азии, вообще решили не участвовать в автошоу. Поэтому вместо примерно 50 автомобильных дебютов, как это было в прошлые годы, был лишь один новый Ford Mustang. Правда, приезжал президент Джо Байден в сопровождении министра транспорта Пита Буттиджига, которые порекламировали свои новые законы о климате, налогах и здравоохранении и пообещали налоговые льготы в размере 7500 долларов за покупку электромобиля. Но это нас совсем не касается. Кроме того, ожидалось, что автосалон в Детройте привлечет внимание публики исключительно электромобилями, но что-то пошло не совсем по плану.

Что касается электромобилей, то в последнее время все отчетливее прослеживается мысль, что стремления автомобильных компаний расходятся с реальностью, с которой сталкиваются водители электромобилей на улицах. Для большинства людей электромобили все еще остаются слишком дорогим удовольствием, тем более что сырье, необходимое для производства аккумуляторов, подорожало более чем вдвое во время пандемии. Помимо этого, тем, кто уже ездит на электричестве, катастрофически не хватает инфраструктуры. Это лишний раз доказал и Детройт, где организаторы шоу даже не позаботились о зарядных станциях для гостей, прибывавших на электромобилях, предложив им использовать приложения для их поиска. Никто не может сказать, когда индустрия достигнет переломного момента, при котором электромобили будут продаваться наравне с автомобилями с ДВС. Пока это лишь незначительные 5,2% в среднем по миру. И выставка доказала, что век ДВС еще не совсем завершился.

Ford Mustang

Компания Ford представила на автосалоне в Детройте Mustang седьмого поколения. И хотя автомобиль выглядит, как глубокое обновление актуальной машины, на самом деле изменений произошло немного. Первое, чем примечателен новый Mustang — фарами, которые теперь разделены на три светодиодных блока. Между ними располагается широкая решетка радиатора, верхняя часть которой сужена, а нижняя — наоборот, расширена. Силуэт кузова остался таким же, но линии получили более четкую форму. Внутри Mustang получил огромный двойной дисплей на приборной панели (12,3” слева и 13,2” справа), сделав огромный скачок в сторону оцифровки. И это даже при наличии рядом с ним классического рычага механической коробки передач. Как и прежде, автомобиль может комплектоваться как автоматической коробкой (10 скоростей), так и механической (6 ступеней). Двигателей будет два — те же 2.3 EcoBoost и 5,0-литровый V8, которым снарядят версию GT. Их мощность пока не раскрывается. Однако известно, что V8 основательно модернизировали. Он получил новую двойную систему впуска воздуха и две дроссельные заслонки, сводящие к минимуму потери на впуске и обеспечивающие более высокие потоки воздуха. Кстати, у Mustang GT будет свое «лицо» с более крупными и агрессивными воздухозаборниками для лучшей циркуляции воздуха. Размер колес у нового Ford Mustang — от 17” у базовых моделей до 19” для GT. В качестве опции для этого варианта заявлены также 20” диски.

Lincoln Model L100 Concept

Премиальная марка Lincoln, принадлежащая компании Ford, подготовила для выставки концепт роскошного электрического лифтбека Model L100, показывающий, как меняется дизайн и компоновка автомобилей с переходом на новые технологии. Lincoln Model L100 Concept посвящен столетию вхождения марки в состав компании Ford и первому серийному автомобилю Lincoln — фаэтону Model L 1922 года. Дизайнеры Lincoln явно хотели перещеголять Cadillac с его концептом InnerSpace, который был представлен в начале этого года. Model L100 крупнее и элегантнее, чем InnerSpace, а процесс попадания в салон еще больше театрализован. Lincoln встречает пассажиров переливами светодиодной подсветки и автоматически открывает гигантские двери, которые охватывают две трети длины кузова и включают в себя задние колесные арки. Вместе с дверьми для удобства посадки/высадки вверх поднимается и стеклянная крыша. Капот сделан прозрачным и объединен с лобовым стеклом. Расчет сделан на то, что в будущем автомобили станут полностью беспилотными и не будут попадать в аварии. Водитель в Lincoln Model L100 Concept не предусмотрен в принципе, то есть руля и педалей нет даже в складном виде, так что все места пассажирские. Интерьер оформлен в виде уютной гостиной с двумя диванами и сенсорным столиком между ними, на этом столике установлен хрустальный контроллер в форме автомобиля. Это главный и единственный физический орган управления, с помощью которого удобно, например, играть в виртуальные шахматы. Задний диван имеет фиксированную спинку, а у переднего она сдвижная. Можно сидеть по ходу или против хода движения либо вовсе убрать спинку за ненадобностью в переднюю панель. Пол в Lincoln Model L100 Concept представляет собой один большой экран, который может дополнять картину неба и создавать ощущение полета либо просто показывать красивые атмосферные узоры. О технической начинке Lincoln Model L100 Concept почти ничего не говорится. Известно лишь, что электромобиль снабжен некой инновационной глубоко интегрированной батареей с высокой плотностью энергии, то есть запас хода на одной зарядке превзойдет все ожидания. Но ждать, видимо, придется очень долго, так как прогресс по части батарей и систем автономного вождения в последние годы оставляет желать лучшего.

Lincoln Corsair

А вот дожидаться серийной модели кроссовера Lincoln Corsair остается не так уж долго. У модели изменился дизайн, появилась новая мультимедийная система, но исчез один из двигателей. Большинство визуальных изменений сосредоточено спереди. Это более крупная передняя решетка, иной дизайн воздухозаборников и дневных ходовых огней, горизонтальная хромированная планка, колесные диски нового дизайна и два новых цвета кузова. В салоне сохранилась 12,3” цифровая приборная панель и появился большой 13,2” сенсорный экран новой мультимедийной системы SYNC4, благодаря которой физических элементов управления стало меньше, так как управление климатом теперь осуществляется через нее. В качестве опции для кроссовера предлагается система Auto Air Refresh, которая следит за качеством воздуха в салоне и фильтрует его, удаляя из него пыль, табачный дым, смог и некоторые аллергены. Стандартно ставится полуавтомат ActiveGlide 1.2, который, например, может сам менять полосу движения. В продаже будет три версии обновленного кроссовера: Standard, Reserve и Grand Touring.

Buick Wildcat EV

Компания Buick представила собственный взгляд на дизайн будущих автомобилей. Концепт Wildcat EV — это купе с посадочной формулой 2+2 со своими выразительными фарами и новой передней частью, которая отличается обратным наклоном с низко расположенной трапециевидной решеткой радиатора и острыми высоко расположенными фарами в форме бумерангов. Сзади в глаза бросаются L-образные фонари, встроенные в панели крыши. Задняя часть Buick Wildcat EV выглядит столько же динамично, как и передняя. Двери имеют поднимающиеся секции в крыше для удобства посадки в низкий автомобиль. Еще одна интересная деталь концепта — это индикатор заряда, который можно увидеть снаружи сквозь стекло автомобиля. Контрастируя с холодным металлическим экстерьером, дизайнеры Buick постарались сделать так, чтобы интерьер излучал баланс, гармонию и ощущение тепла, поэтому использовали зеленый цвет Legato Green в отделке салона, коврах и дверных картах. Эти элементы играют на фоне полированной алюминиевой отделки, а оранжевые элементы добавляют визуальную интригу. Мультимедийная система включает в себя широкий сенсорный экран, который сопряжен с экраном на консоли. Вытекающая из передней панели центральная консоль простирается до задних сидений и использует уникальные графические и цветовые контрасты, чтобы создать впечатление, что некоторые элементы парят. Также Wildcat EV получит режим Zen Mode, который приглушает свет в салоне, распространяет ароматические запахи и активирует массажные сиденья.

Toyota Crown 2023

Тoyota представила совершенно новую Toyota Crown. Это уже 16-е поколение модели, которая изначально появилась на рынке в 1955 году. Toyota Crown 2023 будет продаваться в 40 странах мира, при этом теперь производитель решил выпустить модель сразу в четырех вариантах кузова: классический седан, вседорожный кросс-седан, приподнятый хетчбэк и кроссовер, который в компании называют «универсалом». В процессе разработки инженеры старались перенести классический седан в эпоху кроссоверов. Новое поколение модели отличается увеличенным дорожным просветом, плавными линиями кузова и покатой крышей. Для новой Toyota Crown доступно 12 цветов кузова и четыре варианта отделки интерьера. Изначально раскрыты характеристики кросс-седана Toyota Crown 2023, габариты которого составляют 4928х1839х1539 мм при колесной базе 2850 мм. Автомобиль стал совершенно другим. Он получил массивные бамперы, необычные фары, которые состоят из четырех блоков. В салоне установлены два экрана диагональю по 12,3”, современный трехспицевый руль и цифровое зеркало. Есть проекция на лобовое стекло, массивный центральный тоннель с нефиксируемым джойстиком КПП и премиальная акустика с десятью динамиками в топовой комплектации. Также присутствует панорамная крыша, вентиляция кресел и адаптивная регулируемая подвеска. В базовой версии есть подогрев передних сидений, климат-контроль, беспроводная зарядка и аудиосистема с шестью динамиками. Поначалу Toyota Crown 2023 будет продаваться только с гибридными силовыми установками на базе 2,5-литрового бензинового атмосферного двигателя и 2,4-литрового турбомотора в сочетании с никель-гидридными аккумуляторами. В базовой версии присутствует фирменный комплекс безопасности Toyota Safety Sense, доработанный и оптимизированный специально для этой модели. Добавлен автоматический парковщик с дистанционным управлением.

Dodge Hornet

Впервые за последние 12 лет была представлена новая модель под маркой Dodge. Кроссовер Dodge Hornet стал самым компактным и доступным автомобилем под этим историческим брендом. Правда, новый Dodge Hornet — это перелицованный европейский кроссовер Alfa Romeo Tonale, который дебютировал в начале этого года. Dodge Hornet отличается лишь характерной горизонтальной прорезью между фар, а вместо стилизованных секций ходовых огней и задних фонарей используются прямые светодиодные полоски. Установлены новые колеса и передний бампер, в капоте сделаны дополнительные воздуховоды. Медиасистема Uconnect 5 получила 10,25” экран. Базовый Hornet GT имеет двухлитровый бензиновый турбомотор Hurricane, а вот гибриду Dodge Hornet R/T достались лавры первого электрифицированного автомобиля марки. Блоки тягового аккумулятора расположены в центральном тоннеле и под задним диваном. Выпускать Hornet R/T будут в Италии, а продажи стартуют весной 2023 года.

Chevrolet Corvette Z06

Компания Chevrolet представила новый Corvette Z06 2023 модельного года. Спорткар поражает не только стильным дизайном. Это настоящий автомобиль старой школы с мощным атмосферным V8, развивающим мощность в 670 л.с. Chevrolet Corvette Z06 получил двигатель нового поколения с заводским индексом LT6 и станет отличным экземпляром для тюнинга. С помощью установки турбин и компрессоров мощность двигателя легко можно поднять до 1000 л.с. и выше. Даже в стоковом состоянии атмосферник разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 2,6 секунды. Коробка передач — восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. В салоне нового Corvette традиционно роскошно. Это не спартанский гоночный автомобиль, а спорткар, который можно эксплуатировать ежедневно, не испытывая неудобств. Минимальная цена Chevrolet Corvette Z06 составляет 90000 долларов. Кстати, ни один спортивный автомобиль ближайших конкурентов не может похвастаться таким ценником. Например, Ауди R8 стоит от 150000 долларов, а Lamborghini Huracan — не менее 250000 долларов.

Jeep Recon

Jeep Wrangler — это один из самых культовых внедорожников, способных взобраться на любую гору и форсировать любую реку. Он пользуется огромной популярностью у любителей приключений по всему миру. Но поскольку автомобильный тренд все больше склоняется к электрификации, даже Wrangler 4xe Hybrid находится под угрозой исчезновения. Новый Jeep Recon — полностью электрическая альтернатива Wrangler. Внешне Recon сочетает в себе дизайн старой школы с современными элементами, создавая футуристический и одновременно брутальный автомобиль. По размерам он близок Wrangler и обладает отличными внедорожными возможностями, а по техническим характеристикам Recon будет максимально приближен к Wrangler с двигателем внутреннего сгорания. Recon базируется на архитектуре Stellantis STLA Large, которая используется для нового Jeep Wagoneer S, чья мощность достигает 600 л.с. В Jeep заявляют, что электрический внедорожник будет готов к 2024 году. Вскоре после этого его представят на европейском рынке. А что будет с Wrangler? Приверженцы традиций могут быть спокойны — электрическая альтернатива не является его заменой. Таким образом, Wrangler сохранит статус внедорожной легенды, в то время как Recon будет ориентирован на тех, кто любит экологию.

Lexus RZ 450e 2023

Компания Lexus официально представила новый кроссовер Lexus RZ 450e 2023. Примечательно, что по своим характеристикам модель стала лучше, чем недавно представленные Toyota bZ4X и Subaru Solterra. В облике автомобиля ощущается некоторая угловатость за счет узких и немного резко оформленных фар, а также рубленной вставки впереди, имитирующей радиаторную решетку. Очень оригинально оформлен руль, в центре которого имеется несколько клавиш управления физического типа. За ним располагается выполненная в том же стиле приборная панель, по центру которой установлен крупный информационно-развлекательный комплекс. В списке доступных опций значатся несколько систем помощи водителя, датчиков контроля, камеры обзора и т.д. Что касается технического оснащения Lexus RZ 450e, то здесь предлагается система полного привода и установка из двух электродвигателей, которые на максимальных настройках выдают до 308 л.с., позволяя проехать до 360 километров без зарядки. Продажи этой модели начнутся в IV квартале текущего года.

Dodge Charger

Новое поколение Dodge Charger ждет революция. Легендарное спортивное авто из США кардинально изменилось и в 2024 году станет электрокаром. При создании концепта образцом для подражания дизайнерам служил сверхскоростной Dodge Charger Daytona 1969 года. В то же время, концепт получил и современные черты: выдвижные дверные ручки и светодиодные фары и фонари на всю ширину кузова. В салоне руль скошен снизу, а передняя панель получила ярко-красную диодную подсветку. У электрокара виртуальная панель приборов и большой 16” сенсорный дисплей. Установлены четыре отдельных спортивных кресла. Характеристики Dodge Charger Daytona SRT пока не разглашают. Известно только, что он получит 800 V установку с двумя моторами и полным приводом. Платформа Stellantis STLA Large, на которой построен электрокар, поддерживает мощность до 900 л.с. Кроме того, концепт получил нетипичные функции, вроде коробки передач, а специальная акустическая система способна имитировать звук классического бензинового V8.

Ferrari Purosangue

Компания Ferrari представила кроссовер Ferrari Purosangue, название которого переводится как «чистокровный». Правда, эта презентация прошла не в рамках NAIAS 2022. Габариты Ferrari Purosangue составляют 4973 х 2028 х 1589 мм при колесной базе 3018 мм. Масса автомобиля составляет 2033 кг, объем багажника — 473 л, а объем бензобака — 100 л. Одной из особенностей автомобиля являются задние двери, которые имеют электропривод и распахиваются против хода движения. Салон Ferrari Purosangue рассчитан на четырех человек. Автомобиль получил новый 6,5-литровый атмосферный двигатель V12 мощностью 715 л.с., а также восьмиступенчатый «робот» с двойным сцеплением и полный привод. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,3 секунды, до 200 км/ч он разгоняется за 10,6 секунды, а максимальная скорость превышает отметку в 310 км/ч. Автомобиль поступит в продажу в следующем году по цене от 390000 евро. Один из дилерских центров Токио, специализирующийся на продаже премиальных автомобилей, уже выставил на продажу новый Ferrari Purosangue за 500000 долларов. На фоне массового ажиотажа директор компании по продажам Энрико Гальера сообщил, что компания может приостановить выпуск модели, чтобы спрос не превысил предложение. При этом бренд собирается производить около трех тысяч Purosangue ежегодно.

Chevrolet Blazer EV и Equinox EV

На автошоу показали сразу два популярных кроссовера Chevrolet, которые теперь стали электрическими. Новый Chevrolet Blazer EV отличается ярким стремительным дизайном и богатой комплектацией. Модель будет доступна с передним, задним или полным приводом, а ее цена стартует от 47595 долларов. Топовый полноприводной Blazer SS мощностью 557 л.с. способен разогнаться до 100 км/ч менее чем за 4 секунды, а запас хода электрокара достигает 515 км. Электромобиль Chevrolet Equinox EV компактнее и ощутимо дешевле. Его цена стартует от 30000 долларов. Уже в базовой версии доступен большой мультимедийный дисплей, камера и набор систем безопасности. Запас хода этого электрического кроссовера достигает 480 км.

Итоги выставки

Еще до пандемии Covid-19, в 2019 году, уже чувствовалось, что интерес к NAIAS идет на спад. Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce и Bugatti не появлялись в конференц-центре, а их присутствие было заметно только на частных шоу в соседнем казино. Porsche тоже покинул выставочный комплекс. И хоть в 2022 году шоу перенесли на теплый сентябрь, выставочный зал был в более удручающем состоянии, чем когда-либо прежде. Пандемия изменила много вещей в нашей жизни, поэтому организаторов NAIAS нельзя винить в этом. Автопроизводители переключились сначала на онлайн-трансляции дебютов своих новых автомобилей, а затем — на частные мероприятия. Направить группу журналистов в одно место, чтобы увидеть дебют новой модели, вероятно, более рентабельно, чем закрепиться на дюжине различных автосалонов в течение года. Кроме того, на частном мероприятии автопроизводителю не нужно конкурировать с любым другим брендом на рынке.