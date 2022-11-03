Решение для тестирования на проникновение теперь в портфеле BAKOTECH

Украинский True Value Added IT-дистрибьютор BAKOTECH расширяет партнерство с HelpSystems и пополняет портфель решениями для тестирования на проникновение — Core Impact и Cobalt Strike. HelpSystems — это американская компания-производитель решений в области кибербезопасности, бизнес-аналитики, автоматизации процессов и т.д.

Решения будут доступны через партнерскую сеть BAKOTECH в Украине, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Грузии, Молдове, Азербайджане, Туркменистане и странах Прибалтики.

«Многие решения кибербезопасности существуют на тот случай, который лучше бы никогда не случался, что по сути откладывает вопросы их эффективности на то время, когда может быть уже поздно получать отрицательный результат. Расширение сотрудничества с HelpSystems даст нашим клиентам инструменты уверенности и доработки собственных систем безопасности для более надежной защиты», — говорит Мирослав Бондарь, директор департамента В1, BAKOTECH.

Core Impact — это комплексное решение, позволяющее организации самостоятельно проводить тесты на проникновение, тем самым находя и ликвидируя бреши в своей системе киберзащиты. Core Impact Pro тестирует многие области риска, включая серверы, конечные точки, веб-приложения, беспроводные сети, сетевые и мобильные устройства.

Чтобы просмотреть демонстрацию решения от Core Impact, регистрируйтесь на вебинаре «Пентестинг своими руками: найдите слабые места в ИБ системах раньше хакеров», который пройдет 22 ноября в 11:00 EET.

Регистрация доступна по этой ссылке.

Сobalt Strike — это решение для эмуляции кибератак, которое может повторять до мельчайших деталей скрытые хакерские действия, показывая, способна ли ваша система безопасности защитить организацию от сложных атак. Особенностями решения является разведка на стороне клиента, имитация пакетов атак, целевой фишинг и т.д.

О компании HelpSystems:

HelpSystems — это американская компания-производитель решений в области кибербезопасности, бизнес-аналитики, автоматизации процессов и т.д. В портфеле HelpSystems собраны лучшие в своем классе решения, которые упрощают и повышают эффективность обеспечения киберзащиты, а также консолидируют и автоматизируют IT-инфраструктуру.

О компании BAKOTECH:

BAKOTECH — международная компания, занимающая лидирующие позиции в сфере фокусной Value Added IT-дистрибуции и поставляющая решения ведущих мировых IT-производителей. Позиционируя себя как True Value-Added IT-дистрибьютор, BAKOTECH предоставляет профессиональную до- и пост-продажную, маркетинговую, техническую поддержку партнерам и конечным заказчикам.