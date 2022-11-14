Huawei Vision Glass: очки, превращающие дисплей смартфона в 120-дюймовый экран

На конференции World VR Conference 2022 компания Huawei представила очки под названием Vision Glass. По внешнему виду устройство напоминает очки дополненной реальности. Но в Vison Glass нет ни памяти, ни собственного процессора, поэтому они не могут работать самостоятельно как привычные очки VR/AR.

Huawei Vision Glass выглядят как обычные солнцезащитные очки, к источнику сигнала они подключаются при помощи кабеля с коннектором USB Type-C.

Устройство оснащено двумя OLED-дисплеями с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Максимальная яркость составляет 480 нит, обеспечивается охват 90% цветового пространства DCI-P3, есть встроенные динамики и возможность регулировки диоптрий. Дисплеи формируют виртуальный экран с диагональю 120 дюймов.

Предзаказ на очки уже открыт, продажи стартуют в декабре. Цена пока не названа.

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