spot_img
15 ноября, 2022
spot_img
ДомойТехнологииГаджетыHuawei Vision Glass: очки, превращающие дисплей смартфона в 120-дюймовый экран

Huawei Vision Glass: очки, превращающие дисплей смартфона в 120-дюймовый экран

Huawei Vision Glass

На конференции World VR Conference 2022 компания Huawei представила очки под названием Vision Glass. По внешнему виду устройство напоминает очки дополненной реальности. Но в Vison Glass нет ни памяти, ни собственного процессора, поэтому они  не могут работать самостоятельно как привычные очки VR/AR.

Huawei Vision Glass

Huawei Vision Glass выглядят как обычные солнцезащитные очки, к источнику сигнала они подключаются при помощи кабеля с коннектором USB Type-C.

Устройство оснащено двумя OLED-дисплеями с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Максимальная яркость составляет 480 нит, обеспечивается охват 90% цветового пространства DCI-P3, есть встроенные динамики и возможность регулировки диоптрий. Дисплеи формируют виртуальный экран с диагональю 120 дюймов.

Предзаказ на очки уже открыт, продажи стартуют в декабре. Цена пока не названа.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

 

Предыдущая статьяВ WhatsApp для Android появится режим совместного использования одного аккаунта на нескольких устройствах
Следующая статьяAndroid 13-ə hansı ASUS smartfonları yeniləcək?
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,161ФанатыМне нравится
1,000ЧитателиЧитать
3,131ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»