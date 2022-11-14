В WhatsApp для Android появится режим совместного использования одного аккаунта на нескольких устройствах

В бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.22.24.18 появился новый режим, позволяющий использовать одну учетную запись сразу на нескольких смартфонах, сообщает тематический ресурс сообщает WABetaInfo.

Новая функция получила название Link device (Привязать устройство). После ее активации в настройках мессенджера на экране гаджета появляется QR-код, который можно отсканировать камерой смартфона или планшета, что позволит автоматически войти в аккаунт.

В новом режиме к одной учетной записи одновременно можно подключить до четырех смартфонов или планшетов. При этом на всех устройствах автоматически синхронизируются новые сообщения и уже имеющиеся истории переписок. Личные сообщения и звонки по-прежнему полностью зашифрованы.

В ближайшие недели функция появится для всех пользователей WhatsApp для Android.

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