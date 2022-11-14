Гарнитура смешанной реальности от Apple будет стоить около 3000 долларов

Компания Apple разрабатывает гарнитуру смешанной реальности и ищет высококлассных специалистов в сфере ПО с опытом работы с визуальными эффектами и конвейерами игровых ресурсов, инженеров виртуальной и дополненной реальности и других профессионалов, готовых принять участие в этом проекте, пишет Bloomberg.

Речь идет о создании гарнитуры для видеосервиса, позволяющего смотреть фильмы в виртуальной реальности. Ожидается, что гаджет поступит в производство в марте 2023 года и будет очень дорогим.

Согласно данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), устройство будет стоить около 2–3 тыс. долларов. Такая высокая стоимость объяснима большим количеством функций и технологий. Гарнитура будет оснащена чипом M2 уровня Mac, более чем 10 камерами, размещенными снаружи и внутри устройства, и дисплеями с наибольшим разрешением, которое когда-либо использовалось в гарнитурах для массового рынка. Работать гарнитура будет на realityOS, первая версия которой находится на завершении внутренней разработки. Сообщается, что Apple планирует выпускать по 700-800 тыс. устройств в год.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az