Банк АВВ окажет поддержку еще 15 стартапам

Инновационный центр АВВ запустил третью Инкубационную программу, участниками которой стали 15 стартапов. Отбор производился как на основе индивидуальных обращений, так и среди команд, принявших участие в 3-м региональном хакатоне АВВ. Данная программа будет поддерживать развитие стартапов на ранней стадии, а также помогать им выходить на рынок.

Благодаря инновационному центру ABB стартап-резиденты получают возможность приобрести сильного и стабильного стратегического партнера в лице банка АВВ. На этапе разработки продукта командам будут помогать местные и иностранные менторы.

По окончании программы стартап-резидентам будет предоставлена возможность представить проекты местным и иностранным инвесторам. Команды, успешно прошедшие программу инкубации будут направлены в программу акселерации Инновационного центра АВВ. Программы организованы при стратегическом партнерстве Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.