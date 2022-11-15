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16 ноября, 2022
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Nike запустил Web3-платформу .SWOOSH

Nike

Компания Nike объявила о запуске Web3-платформы .SWOOSH, на которой можно будет покупать, продавать и обменивать виртуальную одежду и обувь. Отмечается, что выпущенные на платформе активы можно будет использовать в цифровых играх и «прочих иммерсивных средах».

Регистрация в .SWOOSH открывается 18 ноября. Первая цифровая коллекция будет выпущена только в январе будущего года, тогда компания позволит создателям контента подключаться к конкурсу, победители которого смогут совместно с Nike создавать виртуальные товары и получать гонорары с их продаж.

Напомним, что в конце прошлого года Nike приобрел RTFKT Studios – стартап, разрабатывающего виртуальные кроссовки «для метавселенной» и предметы коллекционирования.

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