У Twitter появится новый генеральный директор

Глава Twitter Илон Маск (Elon Musk) заявил, что вскоре планирует завершить реструктуризацию компании, а также назначить нового генерального директора. Об этом пишет агентство Reuters. Сам Маск хочет сократить свое участие в работе социальной сети.

По данным журналистов, это решение связано с беспокойством инвесторов Tesla, которые считают, что бизнесмен тратит слишком много времени на изменение купленной им социальной сети.

Это заявление Маск сделал в среду, 16 ноября, в суде штата Делавэр, где давал показания по поводу своего компенсационного пакета в форме акций компании Tesla Inc на сумму 56 млрд. долларов. Судебные разбирательства начались после того, как один из акционеров обвинил Маска в том, что он несправедливо обогащается за счет компании, не занимаясь делами полный день и не присутствуя на автозаводе.

Уточняется, что Маск не просто тратит личное время на соцсеть, но и привлекает к решению отдельных задач в своей новой компании сотрудников Tesla. На суде бизнесмен отметил, что они были заняты этим в свое нерабочее время и на добровольной основе. Маск заявил, что он надеется завершить реструктуризацию компании до конца текущей недели. На данный момент пока неясно, кто будет управлять Twitter и когда этого человека представят всем.

Отметим, что Маск разослал сотрудникам Twitter письмо, в котором предложил сделать выбор между необходимостью много работать в компании с высокой интенсивностью и возможностью покинуть ее в случае несогласия, получив компенсацию в размере трехмесячного жалования.

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