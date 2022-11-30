Corning Gorilla Glass Victus 2: закаленное стекло нового поколения для смартфонов

Компания Corning представила новое поколение защитного стекла Gorilla Glass Victus 2. При его разработке основной упор был сделан на достижении большей прочности, чтобы экраны смартфонов не трескались при падениях.

Производитель утверждает, что Gorilla Glass Victus 2 лучше выдерживает падения на шероховатые поверхности, такие как бетон, обеспечивая тот же уровень устойчивости к царапинам, что и оригинальное стекло Victus. Отметим, что бетонная поверхность является одной из самых больших угроз стеклам смартфонов.

Лабораторные исследования показали, что Gorilla Glass Victus 2 выдерживает падение с высоты до одного метра на поверхность, имитирующую бетон. Также стекло выдерживает падение на асфальт с высоты двух метров. В Corning отметили, что за последние 4 года смартфоны в среднем стали на 15% тяжелее и на 10% больше, что существенно увеличило нагрузку на экраны при падениях.

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Первые коммерческие устройства с Gorilla Glass Victus 2 появятся на рынке в ближайшие месяцы.

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