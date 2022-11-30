Nar поддержал развитие местных ИТ-специалистов

Лаборатория Nar GSM, созданная в Азербайджанском Техническом Университете (АзТУ) с целью подготовки студентов, изучающих IT-специальности в Азербайджане как профессиональных кадров, была оснащена новым оборудованием.

Руководство Nar вместе с руководящим составом университета посетила лабораторию для ознакомления с новым оборудованием и обсудили дальнейшее расширение полезного сотрудничества. В лаборатории, оснащенной различным оборудованием мобильной связи студенты свободно создают локальную мобильную сеть и изучают телекоммуникацию на практике.

Главный исполнительный директор ООО «Azerfon» (торговая марка Nar) Гуннар Панке поблагодарил ректор Азербайджанского технического университета (АзТУ) Вилайета Велиева за достойную оценку студентов. «Как Nar мы делимся своими знаниями в области мобильной связи со студентами технических специальностей и ставим перед ними цель расти профессиональными специалистами мобильной связи. В этом смысле проекты, которые мы реализуем в вашем университете, важны для коммуникационного рынка Азербайджана в целом», — сказал Гуннар Панке.

Выражая благодарность мобильному оператору за оказанную поддержку, ректор АзТУ Вилайет Велиев отметил важность лаборатории Nar GSM для университета: «Студенты, работающие с приборами в лаборатории, имеют возможность отработать свои теоретические знания на практике. Практические знания, полученные в лаборатории, сыграют важную роль в карьере студентов в ближайшем будущем, и вскоре после окончания нашего университета они станут профессионалами в области коммуникации».

Отметим, что лаборатория Nar GSM действует на основе меморандума, подписанного между Nar и АзТУ в 2013 году.