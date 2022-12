OnePlus анонсировал первую линейку мониторов компании

Китайская компания OnePlus, известная производством смартфонов для мирового рынка, расширила ассортимент своих продуктов. 12 декабря будет представлена первая линейка мониторов компании.

Будут представлены сразу две модели X27 и E24 с диагональю 27 и 24 дюйма соответственно. Компания не сообщила никаких подробностей о характеристиках новинок, но выпустила серию официальных тизеров.

