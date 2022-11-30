OnePlus анонсировал первую линейку мониторов компании

Китайская компания OnePlus, известная производством смартфонов для мирового рынка, расширила ассортимент своих продуктов. 12 декабря будет представлена первая линейка мониторов компании.

Будут представлены сразу две модели X27 и E24 с диагональю 27 и 24 дюйма соответственно. Компания не сообщила никаких подробностей о характеристиках новинок, но выпустила серию официальных тизеров.

OnePlus X 27 — это продвинутое решение для работы и игр. OnePlus E 24 будет более простым и доступным по цене монитором, который подойдет для повседневных задач и развлечений. Тизер также указывает на наличие трансформируемой подставки, которая позволит переводить устройство из альбомного режима работы в портретный и обратно.

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