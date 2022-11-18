NVIDIA и Microsoft создадут мощный облачный суперкомпьютер с ИИ

Компания NVIDIA сообщила о сотрудничестве с Microsoft для создания одного из самых мощных облачных суперкомпьютеров с искусственным интеллектом в мире.

Система будет основана на облачной инфраструктуре Microsoft Azure, задействует десятки тысяч мощных графических процессоров в ускорителях вычислений NVIDIA H100 и A100, а также сетевую инфраструктуру NVIDIA Quantum-2. Сочетание облачной платформы, ускорителей вычислений и других систем позволит всем желающим обучать и тренировать свои ИИ-модели.

Помимо этого, обе компании также будут совместно разрабатывать DeepSpeed, программное обеспечение Microsoft для оптимизации глубокого обучения.

Отмечается, что суперкомпьютер можно будет использовать для различных задач, в том числе для создания более совершенных нейросетей для генерации контента. Это позволит создавать с их помощью текст, программный код, цифровые изображения, видео и музыку.

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