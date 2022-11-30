Apple запустила для Watch Ultra приложение для дайвинга Oceanic+

В сентябре этого года компания Apple представила флагманские smart-часы Apple Watch Ultra. Во время презентации часов производитель показал ролик, где их опускают на дно, а дисплей показывает температуру воды и уровень глубины в футах.

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Для Watch Ultra компания выпустила приложение Oceanic+, с помощью которого часы могут выступать в качестве компьютера для дайвинга. Приложение было разработано Apple совместно с компанией Huish Outdoors. Оно может показывать дайверам предупреждение, если они слишком быстро спускаются или всплывают. Также приложение умеет определять примерное время, которое потребуется чтобы подняться со дна. Есть функция «планировщик», которая учитывает приливы, температуру, видимость и скорость течения перед погружением.

В базовой версии доступны только основные функции, такие как журнал погружения или показатель глубины. Для получения полноценного доступа к функциям необходимо оформить подписку на премиум-версию приложения. Цена подписки — 4,99 долларов в день, 9,99 долларов в неделю или 79,99 долларов в год. Дополнительно есть семейная подписка за 129,99 долларов в год. Предусмотрен бесплатный пробный период.

Для работы приложения необходимы Apple Watch Ultra под управлением watchOS 9.1 в паре с iPhone 8 или новее, а также iPhone SE (2-го поколения) или новее под управлением iOS 16.1.

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