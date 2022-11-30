Azercell поддерживает трудоустройство учащихся Детских Деревень SOS

ООО «Azercell Teleсom» продолжает реализацию проектов, направленных на повышение уровня образования и профессионального развития, а также трудоустройство молодежи в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности. В партнерстве с Ассоциацией «Детские Деревни SOS Азербайджан» лидирующий оператор мобильной связи страны открывает широкие возможности для молодых людей, оставшихся без попечения родителей, для построения успешной карьеры в будущем. Цель проекта заключается в подготовке 100 молодых людей в возрасте 15–25 лет, воспитывающихся в Детских Деревнях SOS и общинах, к последующему трудоустройству за счет расширения сферы их текущей деятельности и создания новых инициатив.

Мероприятия, которые охватят Баку, Гянджу и Сумгайыт, в первую очередь будут включать в себя состоящие из 8 модулей oнлайн-тренинги, посвященные темам будущего трудоустройства и малого предпринимательства. В числе запланированных такие тренинги, как привитие лидерских качеств и коммуникативных навыков, а также практические модули, включающие темы финансовой грамотности и интервью с менеджерами по персоналу. Вебинары будут представлены на платформе YouthLinks. На следующем этапе реализации проекта планируется вовлечение молодых людей в различные профессиональные тренинги в соответствии с их знаниями, умениями и желаниями. На завершающей стадии проекта молодые люди, успешно прошедшие профессиональное обучение, включатся в программу, в рамках которой будут набираться опыта под наставничеством представителей бизнеса в этих профессиональных сферах.

Следует отметить, что всесторонняя поддержка детей-сирот и детей, нуждающихся в особом внимании, защита их здоровья и прав, обеспечение качественного образования и интеграции в общество входят в число социальных вопросов, которым «Azercell Telecom» всегда уделяет особое внимание.