Apple выпустит на 6 млн. iPhone 14 Pro и 14 Pro Max меньше из-за беспорядков на заводе в Китае

Беспорядки и протесты, на крупнейшем в мире заводе по производству iPhone в китайском Чжэнчжоу, спровоцированные недовольством уровнем оплаты труда и бытовыми условиями в рабочих общежитиях из-за локдауна, как ожидается, приведут к снижению производства более чем на 30% до конца года, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на производственные источники. В итоге главный подрядчик Apple выпустит на 6 млн. iPhone 14 Pro и 14 Pro Max меньше, чем планировалось в текущем квартале.

Предприятие Foxconn в Чжэнчжоу является крупнейшим местом производства старших моделей iPhone нового поколения, отвечающим примерно за 85% производственной программы. На заводе работает до 200 тыс. человек. Компания предложила каждому протестующему около 1400 долларов за то, чтобы они уволились и покинули территорию завода. Более 20 тыс. рабочих согласились на предложение Foxconn. Для мотивации работников сборочных линий оставаться в кампусе даже при сохранении локдауна, руководство предприятия обещало по 1800 долларов доплаты в декабре и январе.

Ситуация на предприятии в Чжэнчжоу меняется быстро, и прогноз по потерям в объемах производства iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max может быть пересмотрен. Если локдаун затянется, то потери могут оказаться больше. По словам источника Bloomberg, Apple рассчитывает наверстать упущенное в 2023 году.

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