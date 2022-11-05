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6 ноября, 2022
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AnTuTu опубликовал рейтинг лучших Android-смартфонов октября по соотношению производительности и цены

AnTuTu

Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг лучших Android-смартфонов октября по соотношению производительности и цены. При этом в расчет не брались камеры, автономность и многие другие параметры.

Категория до 274 долларов

AnTuTu

Лидером стал Redmi Note 11T Pro, на втором месте — Realme GT Neo2T, на третьем — OnePlus Ace Racing Edition.

Категория от 275 до 412 долларов

AnTuTu

Лучшим устройством в категории был назван Motorola Edge X30, на втором месте — Redmi K50 Extreme Edition, а Lenovo Legion Y70 досталось третье место.

Категория от 413 до 549 долларов

На первом месте Nubia Z40S Pro, на втором — Motorola X30 Pro, третье место получил Black Shark 5 Pro.

Категория от 550 до 686 долларов

В категории лидирует Xiaomi 12S Pro, второе место занял Asus ROG Phone 6, а третье — Oppo Find X5 Pro.

Категория от 687 доллара

Первое место в рейтинге AnTuTu занял Red Magic 7S Pro, второе — iQOO 10 Pro, третье — Xiaomi 12S Ultra.

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