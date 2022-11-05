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6 ноября, 2022
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Samsung стал лучшим работодателем в мире по версии Forbes

Forbes

Американский финансово-экономический журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг лучших работодателей мира в сотрудничестве с исследовательской компанией Statista.

Корпорация Samsung Group признана самым лучшим работодателем в мире. Второе место занял Microsoft, третье — IBM.

Чтобы составить этот рейтинг, Statista опросила 150 тыс. сотрудников, работающих полный и неполный рабочий день, из 57 стран, чтобы определить какие из них преуспевают в корпоративном влиянии и имидже, развитии талантов, гендерном равенстве и социальной ответственности.

Участников попросили оценить их готовность рекомендовать своих работодателей друзьям и родственникам, а также оценить других работодателей в их соответствующих отраслях, которые выделялись положительно или отрицательно.

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