Самые производительные Android-смартфоны октября по версии AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных Android-смартфонов на рынке по итогам октября 2022 года.

Лидером рейтинга стал смартфон ASUS ROG Phone 6 на базе процессора Snapdragon 8+ Gen 1, набравший 1112697 баллов. ASUS ROG Phone 6 Dimensity Supreme Edition, основанный на MediaTek Dimensity 9000+, опустился на второе место (1110657), на третьем – Nubia Red Magic 7S Pro на Snapdragon 8+ Gen 1 (1098032).

Далее в рейтинге AnTuTu идут следующие модели: iQOO 10 Pro, Lenovo Legion Y70, iQOO 10, OnePlus Ace Pro, Moto X30 Pro, Xiaomi 12S Pro и Nubia Z40S Pro.

Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов — модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.

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