YouTube получил крупный апгрейд интерфейса

YouTube анонсировал крупное обновление пользовательского интерфейса на всех платформах — мобильных устройствах, ПК и телевизорах. Google утверждает, что все нововведения опираются на тысячи отзывов пользователей со всего мира.

В мобильных приложениях, на телевизорах и в веб-версии темный режим стал еще темнее — используется настоящий черный цвет для фона. Появился режим фоновой подсветки (Ambient Mode), доступный на некоторых телевизорах и мониторах. Он адаптирует цветовую гамму интерфейса под доминирующие цвета на просматриваемом видео.

Переработан интерфейс плейлистов, который теперь подстраивается под цветовую палитру обложек, и занимает большую половину полезного пространства экрана.

Ссылки на YouTube в описаниях видео теперь будут отображаться в виде кнопок. Также был переработан дизайн кнопок «Подписаться», «Поделиться», «Нравится», «Загрузить». Красная кнопка «Подписаться» сменила цвет на контрастный белый или черный в зависимости от темы интерфейса.

Пользователи устройств под управлением Android и iOS смогут увеличивать видео, растягивая картинку пальцами с помощью функции «pinch-to-zoom». Ранее она тестировалась в подписке Premium, а теперь станет доступна всем пользователям.

Перетащив курсор вверх или проведя вверх пальцем — откроется хронометраж видео в формате отдельных кадров. Это должно упростить навигацию по полосе прокрутки и поиск конкретного фрагмента.

Нововведения уже распространяются постепенно среди всех пользователей YouTube.

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