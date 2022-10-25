Microsoft выпустил мини-ПК для разработчиков ARM-приложений на Windows

Компания Microsoft выпустила мини-ПК для разработчиков ARM-приложений на Windows. Устройство, ранее известное как Project Volterra, получило название Windows Dev Kit 2023. Отмечается, что купить компьютер может любой желающий.

Мини-ПК построен на платформе Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3, оснащен 32 Gb оперативной памятью и твердотельным NVMe-накопителем на 512 Gb. Устройство имеет два порта USB Type-C 3.2 Gen 2, три USB Type-A 3.2 Gen 2, Mini DisplayPort и RJ45. Из сетевых интерфейсов компьютер оснащен Wi-Fi 6 и Bluetooth5.1. Габариты составляют 196 × 152× 27,6 мм, вес — 960 гр.

Главная особенность Windows Dev Kit 2023 — нейронный процессор (NPU), который позволит разработчикам задействовать алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения с аппаратным ускорением. Похожий процессор установлен в Surface Pro 9. Microsoft использует возможности NPU в Windows 11 для работы таких функций, как Voice Focus — алгоритма для удаления фонового шума во время видеозвонков, который не влияет на работу CPU или GPU.

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Предлагается полный инструментарий нативных Arm-приложений для разработчиков. Visual Studio 2022 17.4 теперь работает нативно на Arm, с гораздо лучшей производительностью. Скорость работы .NET 7 для Arm также значительно улучшена. Разработчикам предлагаются предварительные Arm-версии приложений Visual C++ и Windows App SDK.

Microsoft Windows Dev Kit 2023 уже поступил в продажу в Австралии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США по цене 599,99 долларов.

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