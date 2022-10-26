В Steam началась распродажа игр в честь Хэллоуина

В сервисе цифровой дистрибуции Steam начался фестиваль Steam Scream Fest для всех игр и внутриигровых событий в духе Хэллоуина.

В рамках акции со скидкой продают несколько десятков проектов – хорроры, игры с вампирами, зомби, оборотнями, сверхъестественными темами, элементами темного фэнтези и лавкрафтовскими мотивами. Для удобства навигации игры на странице фестиваля разделены по категориям.

Распродажа закончится 1 ноября в 21:00 по бакинскому времени.

С полным списком предложений можно ознакомиться на странице Steam Scream Fest.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az