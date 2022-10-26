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26 октября, 2022
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В Steam началась распродажа игр в честь Хэллоуина

Steam Scream Fest

В сервисе цифровой дистрибуции Steam начался фестиваль Steam Scream Fest для всех игр и внутриигровых событий в духе Хэллоуина.

В рамках акции со скидкой продают несколько десятков проектов – хорроры, игры с вампирами, зомби, оборотнями, сверхъестественными темами, элементами темного фэнтези и лавкрафтовскими мотивами. Для удобства навигации игры на странице фестиваля разделены по категориям.

Распродажа закончится 1 ноября в 21:00 по бакинскому времени.

С полным списком предложений можно ознакомиться на странице Steam Scream Fest.

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