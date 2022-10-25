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26 октября, 2022
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Lenovo представила ноутбук Xiaoxin Air 14 (2023)

Lenovo Xiaoxin Air 14

Помимо планшета Xiaoxin Pad Plus 2023, компания Lenovo представила новое поколение компактного ноутбука Xiaoxin Air 14.

Lenovo Xiaoxin Air 14 (2023) оснащен 14-дюймовым экраном с разрешением 2880 х 1800 пикселей, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 120 Hz. Максимальная яркость — 400 нит. Заявлено 100% охвата цветового пространства sRGB. Поддерживаются функции уменьшения мерцания и фильтра синего света для снижения нагрузки на глаза.

Ноутбук построен на базе процессора Intel Core i5-1240P. Объем оперативной памяти составляет 16 Gb, SSD-накопитель на 512 Gb. За автономность отвечает аккумуляторная батарея емкостью 65 Втч с поддержкой быстрой зарядки.

В оснащение также входят Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4, USB Type-A (USB 3.2 Gen1), HDMI 2.0 и четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos. Есть веб-камера с разрешением 1080p, служащая также для авторизации путем сканирования лица. В качестве предустановленной операционной системы используется Windows 11. Толщина корпуса ноутбука составляет 14,9–15,9 мм, вес около 1,34 кг.

Цена Lenovo Xiaoxin Air 14 в Китае составляет ориентировочно 780 долларов.

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