Lenovo представила ноутбук Xiaoxin Air 14 (2023)

Помимо планшета Xiaoxin Pad Plus 2023, компания Lenovo представила новое поколение компактного ноутбука Xiaoxin Air 14.

Lenovo Xiaoxin Air 14 (2023) оснащен 14-дюймовым экраном с разрешением 2880 х 1800 пикселей, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 120 Hz. Максимальная яркость — 400 нит. Заявлено 100% охвата цветового пространства sRGB. Поддерживаются функции уменьшения мерцания и фильтра синего света для снижения нагрузки на глаза.

Ноутбук построен на базе процессора Intel Core i5-1240P. Объем оперативной памяти составляет 16 Gb, SSD-накопитель на 512 Gb. За автономность отвечает аккумуляторная батарея емкостью 65 Втч с поддержкой быстрой зарядки.

В оснащение также входят Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4, USB Type-A (USB 3.2 Gen1), HDMI 2.0 и четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos. Есть веб-камера с разрешением 1080p, служащая также для авторизации путем сканирования лица. В качестве предустановленной операционной системы используется Windows 11. Толщина корпуса ноутбука составляет 14,9–15,9 мм, вес около 1,34 кг.

Цена Lenovo Xiaoxin Air 14 в Китае составляет ориентировочно 780 долларов.

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