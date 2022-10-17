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18 октября, 2022
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Стандартная функция Telegram стала платной

Telegram Premium

Ранее, при запуске платной подписки Telegram Premium, Павел Дуров сообщал, что все существующие функции мессенджера останутся бесплатными, а также, что в будущем появится множество новых бесплатных функций.

Но недавно владельцы каналов в Telegram заметили, что одна функция стала платной. Теперь владельцы или администраторы каналов не могут делать записи от имени сообществ без оформления подписки. Нововведение касается сообщений в чатах, комментирования своих же записей в канале, а также комментирования постов других каналов. Ранее функция была доступна без подписки.

Источник, близкий к команде разработчиков Telegram, рассказал, что функцией злоупотребляли спамеры, и именно в связи с этим было принято решение перевести возможность в платную подписку:

«На комментирование от имени канала приходится до 80% спама в группах и комментариях. Администраторы групп просили отключить эту возможность целиком, но мы решили вместо полного отключения оставить ее премиальным пользователям. Это позволит уменьшить количество спама».

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