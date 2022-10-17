Представлен электрический кроссовер Mercedes-Benz EQE SUV

На автосалоне в Париже компания Mercedes-Benz представила электрический кроссовер EQE SUV. Модель является уменьшенной копией флагманского EQS SUV. Оба внедорожника основаны на платформе MEA, у них схожие пропорции и одинаковый интерьер.

Габариты EQE SUV составляют 4880 х 2032 х 1679 мм, новинка на 26 см короче EQS SUV и на 13 см короче обычного седана EQE. Длина колесной базы — 3030 мм. Несмотря на то, что EQE SUV относится к среднеразмерным кроссоверам, внутри у него достаточно просторно. Салон EQE SUV может быть только пятиместным, и это ключевое отличие от трехрядного EQS SUV.

Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQE SUV представлен пятью версиями с задним или полным приводом. Базовая версия Mercedes-Benz EQE 350+ SUV — это задний привод, один электромотор мощностью 288 л.с и 417 Нм. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 6,3 с. Полноприводная версия EQE 350 4Matic SUV с двухмоторой силовой установкой (288 л.с и 765 Нм), на разгон до 100 км/ч уходит 6,2 с. Третья версия EQE 500 4Matic SUV получила два электромотора суммарной мощностью 536 л.с. (858 Нм) и разгон до 100 км/ч за 4,6 с.

Еще две версии AMG – с индексами «43» и «53». Mercedes-AMG EQE SUV 43 4Matic получил два электромотора суммарной мощностью 476 л.с. при крутящем моменте 858 Нм. Разгон до 100 км/ч займет 4,3 с. Топовый Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ SUV — два электромотора суммарной мощностью 626 л.с. и 950 Нм, но с пакетом AMG Dynamic Plus мощность можно кратковременно увеличить до 687 л.с. и и 1000 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,4 с. Максимальная скорость всех версий кроссовера ограничена отметкой 210 км/ч.

Все версии кроссовера получили тяговую аккумуляторную батарею емкостью 90,6 кВт·ч, которую можно зарядить от 10 до 100 % в домашних условиях при помощи зарядного устройства мощностью 7,7 кВт за 9,5 часов. Поддерживается быстрая зарядка от терминала мощностью 170 кВт — за 32 минуты. Максимальный запас хода по циклу WLTP, составляет 550 км. Запас хода версий AMG меньше — 375–470 км.

В базовой версии есть цифровая приборная панель с экраном диагональю 12,3 дюйма и экран с диагональю 12,8 дюйма и вертикальной ориентацией в центре передней панели. За доплату возможна установка информационно-развлекательного комплекса MBUX Hyperscreen с 56-дюймовым экраном. В базовом оснащении имеется голосовой помощник и встроенная навигация. В список опций входят матричные фары со световыми подсказками, адаптивная пневмоподвеска, полноуправляемое шасси, диски диаметром до 22 дюймов, мультиконтурные кресла, пакет AMG Line и панорамная крыша.

Собирать Mercedes-Benz EQE SUV будут на американском заводе в штате Алабама. Цены объявят в декабре этого года. Старт продаж запланирован на весну 2023 года.

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