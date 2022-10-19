Rolls-Royce представил свой первый электромобиль Spectre с запасом хода 420 км

Английская компания Rolls-Royce Motor Cars Ltd, специализирующаяся на выпуске автомобилей класса люкс, представила свой первый серийный электромобиль — купе Spectre. В модельном ряду марки автомобиль встанет между внедорожником Cullinan и седаном Phantom, а также получит сразу несколько эксклюзивных решений.

Точных характеристик производитель пока не раскрывает, предварительные – силовая установка будет выдавать до 585 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Купе сможет разгоняться до 100 км/ч за 4,4 сек. Емкость тяговой батареи не уточняется, но заявлено, что расчетный запас хода около 420 км. При этом утверждается, что коэффициент аэродинамического сопротивления электромобиля будет равен 0,25, что стало результатом продуманной конструкции корпуса.

В основу электромобиля вошла пространственная рама с алюминиевыми кузовными панелями, несущая на себе тяговый аккумулятор весом около 700 кг, также выполняющий роль дополнительной шумоизоляции салона.

Длина составляет 5450 мм, ширина — впечатляющие 2077 мм, размер колесной базы — 3210 мм. Rolls-Royce Spectre получит массивные колеса с 23-дюймовыми дисками и «самую широкую решетку радиатора, когда-либо дарованной Rolls-Royce». Специально для Spectre инженеры из Rolls-Royce основательно переработали подвеску с системой Flagbearer, которая автоматически следит за рельефом местности и заранее меняет свои настройки, достигая тем самым эталонной плавности хода даже на далеко не идеальном дорожном полотне.

Интерьер купе сделан в строгом соответствии с традиционной стилистикой Rolls-Royce, но с некоторыми исключениями. Это отдельный дисплей для переднего пассажира и фирменное «звездное небо», которое будет у Spectre не только на потолке, но и на дверных картах (туда добавят 4796 диодов). Покупателю предложат большой выбор материалов отделки с широкой палитрой цветов.

Цена Rolls-Royce Specture начинается с отметки 413500 долларов. Первые поставки должны начаться в конце 2023 года.

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