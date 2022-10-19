Представлен бюджетный смартфон OPPO A17k

Компания OPPO выпустила в Индии смартфон начального уровня A17k. Устройство получило необычное оформление задней крышки. У синей версии крышка покрыта полосками, а область вокруг камеры остается гладкой. У золотой все наоборот.

OPPO A17k получил экран с диагональю 6,56 дюйма разрешением HD+ и частотой обновления 60 Hz. Заявлено 96% охвата цветового пространства DCI-P3 и 72% sRGB. Максимальная яркость составляет 600 нит.

Смартфон построен на базе процессора MediaTek Helio G35, объем оперативной памяти составляет 3 Gb, емкость флеш-памяти – 64 Gb. Основная камера разрешением 8 Мп (f/2.0), фронтальная на 5 Мп (f/2.2). Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мАч (быстрой зарядки нет). Есть поддержка Bluetooth 5.3 (которого нет даже у многих флагманов), защита от влаги (IPx4), Micro-USB и боковой сканер отпечатков пальцев.

Цена устройства составляет 133 доллара.

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