Новое приложение Adobe упростит создание 3D-контента для метавселенных

Компания Adobe выпустила новые программные инструменты для упрощения создания трехмерных цифровых объектов для маркетинговых кампаний, видеоигр и метавселенной. Ожидается, что подобному контенту найдется немало места в метавселенной Meta Platforms, а также виртуальных мирах других разработчиков.

Благодаря своим инструментам для графического дизайна и редактирования фотографий Adobe долгое время доминировала на рынке создания двумерного контента. Эту позицию она намеревалась укрепить, потратив в прошлом месяце 20 млрд. долларов на покупку компании Figma. В последние годы Adobe также активно инвестировала в создание трехмерного контента.

В недавнем прошлом создание трехмерных объектов было трудоемким процессом, поэтому Adobe представила новые инструменты, способные упростить создание подобных моделей.

Инструмент 3D Capture позволяет делать серии фото объектов реального мира практически с помощью любой камеры, включая камеры смартфонов, после чего изображения объединяются в трехмерный цифровой объект. Сперва новинка будет использоваться в сфере электронной коммерции, например, для «виртуальной примерочной».

Еще один инструмент Adobe позволяет создателям контента переключаться с редактирования 3D-объекта на компьютере на манипуляции с ним в виртуальном мире с помощью гарнитуры виртуальной реальности. ПО обеспечивает возможности, сходные с теми, что имеются у художников, работающих со скульптурной глиной, которая до сих пор используется в дизайне новых объектов. При этом пользователю будет доступна точность манипуляций, характерная для работы со специальным дизайнерским софтом.

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