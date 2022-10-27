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28 октября, 2022
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Redmi Note 12 Pro+: экран 120 Hz, камера на 200 Мп и зарядка 120 Вт от 290 долларов

Redmi Note 12 Pro+

На мероприятии в Китае бренд Redmi представил новые смартфоны серии Note 12. Модель Redmi Note 12 Pro+ оснащена 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с 10-битной матрицей, разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 30/60/90/120 Hz, частотой сенсорного слоя 240 Hz, а также частотой ШИМ 1920 Hz для снижения нагрузки на глаза. Максимальная яркость достигает 900 нит. Заявлена поддержка Dolby Vision и HDR10+. Обеспечивается 100% охват цветового пространства DCI-P3.

Redmi Note 12 Pro+

В основе смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 1080. Объем оперативной памяти LPDRR4X составляет 8 или 12 Gb, емкость накопителя UFS 2.2 – 256 Gb. Note 12 Pro+ оснащен системой охлаждения с испарительной камерой площадью 3000 мм2.

Основная камера тройная: 200 Мп (Samsung ISOCELL HPX, 1/1,4″, f/1.65, OIS), 8 Мп (сверхширокоугольная, угол обзора 119 градусов) и 2 Мп(макро). Основной сенсор поддерживает 14-битную глубину цвета, запись видео 4K со скоростью 120 кадров в секунду и 8K со скоростью 30 кадров в секунду. Он позволят делать снимки в трех режимах: с разрешением 12.5, 50 и 200 Мп. В первом режиме достигаются лучшие условия по захвату света, второй – оптимальный, третий режим используется, когда нужна максимальная детализация. Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

Емкость встроенного аккумулятора составляет 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 120 Вт. Применяется операционная система Android 12 с интерфейсом MIUI 13. Оснащение смартфона такое же, как и в моделях Redmi Note 12 и Note 12 Pro.

Цены на Redmi Note 12 Pro+: 8/256 Gb — 290 долларов и 12/256 Gb — 320 долларов.

Аппарат будет доступен в белой, синей, черной и черно-зеленой расцветках корпуса.

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