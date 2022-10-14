Представлены smart-часы Fossil Gen 6 Wellness Edition на платформе Wear OS 3

Компания Fossil представила новую версию smart-часов Gen 6, которая получила название Wellness Edition. Корпус выполнен в черном, серебристом или розовом цвете.

Устройство оснащено 1,28-дюймовым OLED-экраном с функцией Always Display, процессором Snapdragon Wear 4100+, 1 Gb оперативной памятью и 8 Gb постоянной. Fossil Gen 6 Wellness Edition работают под управлением Wear OS 3. Это модель стала первой в ассортименте компании, которая получила новую версию ОС.

Часы поставляются с приложением Wellness для контроля за здоровьем и физической активностью. В него входят метрики по насыщению крови кислородом, оценка кардиотренировок с использованием VO2Max, автоматическое определение тренировок, отслеживание качества сна и непрерывный мониторинг сердечного ритма.

Поддерживают такие приложения, как YouTube Music, Spotify и Facer. В новинке нет Google Assistant, но есть Amazon Alexa. Подключаются часы к смартфону по Bluetooth 5.0. Есть модуль NFC.

Продажи smart-часов стартуют 17 октября по цене 299 долларов.

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