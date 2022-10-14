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14 октября, 2022
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«Лаборатория Касперского»: как соблюдать правила кибергигиены на удаленке?

Пандемия коронавируса сказалась образе жизни, в том числе на отношении к работе. Так, согласно исследованию Deloitte, проведенному в марте 2021 года, на вопрос насколько изменилась продуктивность деятельности на удаленке, треть респондентов (29%) ответили, что продуктивность даже выросла, а 18% заявили, что продуктивность значительно выросла. Похожее исследование компании PricewaterhouseCoopers показало, что после девяти месяцев работы на удаленке, производительность сотрудников возросла. Более того, многие работники уже не так активно стремятся в офис, и около 15% работодателей уже позволяют сотрудникам работать из любого места.

В Азербайджане пандемия тоже не прошла бесследно, в том числе в сфере обеспечения кибербезопасности. Так, «Лаборатория Касперского», комментируя рост количества атак, акцентирует внимание на важности информирования и повышении уровня кибергигиены в стране.

Как обучить сотрудников на удаленке правилам цифровой гигиены?

Одно из решений – организовать удаленное обучение информационной безопасности на платформе Kaspersky Automated Security Awareness. Она позволяет не просто рассказать сотрудникам о современных угрозах, но и привить им практические навыки борьбы с ними. При этом менеджер может дистанционно контролировать процесс и задавать программу обучения. Уроки созданы при участии специалистов в области образования и психологии, поэтому легко запоминаются и не утомляют студентов.

Как поддерживать цифровую грамотность сотрудников?

Получив новые знания, важно их не растерять. Регулярное обращение к изученному поможет держать информацию в долговременной памяти и воспользоваться ей в случае подозрительной активности в сети. Для этого в корпоративной жизни даже на удаленке компании можно организовать:

  • День кибербезопасности: собрать в этот день сотрудников в офисе или сделать онлайн-мероприятие
  • Подготовить тематические обои для рабочего стола или плакаты для дома (например, плакаты или комиксы)
  • Проводить онлайн-викторины для сотрудников или соревнования между отделами
  • Сделать email-рассылки (про киберинциденты, актуальные мошеннические схемы)
  • Регулярно «освежать» знания из курса по кибербезопасности (достаточно периодических тестирований по темам, в которых у сотрудника замечено больше всего ошибок).
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