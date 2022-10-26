Endpoint Protector — лучшее в отрасли кроссплатформенное DLP-решение

Ранее многие воспринимали предотвращение потери данных (DLP) главным образом как резервное копирование и аварийное восстановление (DR). Но это всегда было недальновидной идеей. В последнее время эта область расширилась, чтобы охватить все аспекты потери данных. Теперь она включает потенциальные утечки данных, системы передачи данных и инструменты для предотвращения мониторинга, обнаружения и блокировки конфиденциальных данных, когда они используются конечными точками, перемещаются по сети или находятся в состоянии покоя в любом хранилище данных. Поэтому очень важно выбрать правильное решение, которое дополнит систему безопасности компании.

Endpoint Protector — это современное универсальное решение для предотвращения потери данных для Windows, macOS и Linux. Endpoint Protector предотвращает утечку и кражу данных и предлагает беспрепятственный контроль над портативными устройствами.

Возможности фильтрации Endpoint Protector для данных в состоянии покоя и в движении варьируются от типа файла до предварительно определенного содержимого на основе словарей, регулярных выражений или правил защиты данных, таких как GDPR, HIPAA и т.д.

Endpoint Protector закрывает такие «боли» клиента:

Потеря данных / Утечка данных / Кража данных.

Бесконтрольное использование устройств на рабочем месте.

Соответствие нормативным требованиям.

Защита интеллектуальной собственности.

Мощные функции для максимальной защиты данных

Device Control — контроль USB и периферийных портов. Блокировка, мониторинг и управление устройствами. Подробный контроль на основе идентификатора поставщика, идентификатора продукта, серийного номера и т.п.

Content Aware Protection — сканирование данных в движении. Мониторинг, контроль и блокировка передачи файлов. Подробный контроль как по содержанию, так и по контексту.

eDiscovery — сканирование данных в состоянии покоя. Выявление, шифрование и удаление конфиденциальных данных. Подробная проверка содержимого и контекста с помощью ручного или автоматического сканирования.

Enforced Encryption — автоматическое шифрование USB. Шифрование, управление и безопасность USB-устройств благодаря защите данных в движении.

Варианты развертывания

Виртуальное устройство. Доступно в форматах VMX, PVA, OVF, OVA, XVA и VHD и совместимо с наиболее популярными инструментами виртуализации.

Облако. Доступно для развертывания в следующих облачных сервисах: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure или Google Cloud Platform (GCP).

SaaS. Снижение сложности и стоимости развертывания. Сосредоточьте больше ресурсов на выявлении и снижении рисков для ваших конфиденциальных данных и меньше на обслуживании инфраструктуры.

Получить более подробную информацию о решениях Endpoint Protector вы можете в компании V-erticalas Distribution of software:

пр-т Ходжалы, 37, Demirchi Towers, 23-й этаж.

Телефон: +994 50 800 93 80.

[email protected] | v-erticalas.com