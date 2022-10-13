Azercell продолжает поэтапную активацию цифровой карты для клиентов, прошедших предварительную регистрацию

Google Pay, кешбэк и Cash-in стали новейшими дополнениями к набору услуг

Azercell дополнил набор существующих услуг своей цифровой карты функциями Google Pay, кешбэк и Cash-in, что позволяет пользователям безопасно осуществлять безналичные платежи и проводить прочие транзакции через приложение Kabinetim:

Активация карты и кошелька — быстрый и удобный способ активировать карту через приложение Kabinetim без необходимости посещать центры продаж и обслуживания Azercell.

— быстрый и удобный способ активировать карту через приложение Kabinetim без необходимости посещать центры продаж и обслуживания Azercell. Верификация «Знай своего клиента» (KYC) — сквозная цифровая идентификация на основе технологий распознавания лиц, помогающая верификации личности клиента в режиме реального времени.

— сквозная цифровая идентификация на основе технологий распознавания лиц, помогающая верификации личности клиента в режиме реального времени. Google Pay и Apple Pay — безопасный и удобный способ осуществления безналичных платежей без необходимости раскрытия информации о карте третьим лицам.

— безопасный и удобный способ осуществления безналичных платежей без необходимости раскрытия информации о карте третьим лицам. Кешбэк — возврат 5% безналичного платежа во всех супермаркетах, АЗС (автозаправочных станциях), аптеках, центрах продаж автозапчастей, и возврат 1% безналичного платежа во всех остальных пунктах торговли и услуг.

— возврат 5% безналичного платежа во всех супермаркетах, АЗС (автозаправочных станциях), аптеках, центрах продаж автозапчастей, и возврат 1% безналичного платежа во всех остальных пунктах торговли и услуг. Cash-in — возможность пополнения баланса карты через терминалы eManat.

— возможность пополнения баланса карты через терминалы eManat. Переводы с карты на карту (Card to Card) — возможность перевода средств на карту любого местного банка без комиссии за обслуживание.

возможность перевода средств на карту любого местного банка без комиссии за обслуживание. Переводы с кошелька на кошелёк (Wallet to Wallet) — возможность перевода средств от одного держателя цифровой карты к другому без платы за обслуживание.

— возможность перевода средств от одного держателя цифровой карты к другому без платы за обслуживание. Пополнение баланса в приложении — возможность пополнения баланса кошелька прямо в приложении Kabinetim без необходимости перехода в другие приложения.

— возможность пополнения баланса кошелька прямо в приложении Kabinetim без необходимости перехода в другие приложения. Оплата коммунальных услуг – возможность оплаты счетов за коммунальные услуги в приложении Kabinetim без комиссии.

– возможность оплаты счетов за коммунальные услуги в приложении Kabinetim без комиссии. Изменение номера, подвязанного под кошелек — возможность смены мобильного номера, подвязанного под электронный кошелек абонента.

— возможность смены мобильного номера, подвязанного под электронный кошелек абонента. Установка PIN-кода карты — возможность создания и изменения уникального PIN-кода карты.

Azercell продолжит расширять перечень услуг цифровой карты, которая будет представлена на рынке под торговой маркой «akart».

Следует отметить, что «akart» был спроектирован и разработан в сотрудничестве с PASHA Bank, Visa и AzInTelecom. Эмитентом цифровой карты выступил PASHA Bank.