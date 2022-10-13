Отличная возможность от Nar для тех, кто хочет выучить английский!

Мобильный оператор Nar предоставляет своим абонентам возможность пользоваться мобильными приложениями, направленными на саморазвитие, со скидкой в 70%. Изучающие английский язык с нуля, а также желающие улучшить свои языковые навыки, могут воспользоваться «FluentWorlds» всего за 5 манатов в месяц и «Lingokids» за 7,70 маната. Более того, абоненты Nar могут бесплатно пользоваться и тестировать оба приложения в течение 1 месяца.

Эти приложения предназначены как для детей, так и для взрослых. «FluentWorlds» — первое приложение для изучения языков, которое помогает пользователям изучать английский язык через реальные ситуации, разговоры и сценарии в 3D. А «Lingokids» помогает выучить английский через веселые игры, а также улучшить коммуникативные навыки и развить творческое мышление детей.

Для того, чтобы получить дополнительную информацию о том, как воспользоваться скидкой, предлагаемой Nar, вы можете перейти на страницу nar.az/fluentworlds и nar.az/lingokids. Без скидки от Nar, ежемесячная абонентская плата для «FluentWorlds» составляет 16,99 маната, а для «LingoKids» — 25,50 маната.