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13 октября, 2022
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ДомойSoftwareМобильные приложенияОтличная возможность от Nar для тех, кто хочет выучить английский!

Отличная возможность от Nar для тех, кто хочет выучить английский!

Nar

Мобильный оператор Nar предоставляет своим абонентам возможность пользоваться мобильными приложениями, направленными на саморазвитие, со скидкой в 70%. Изучающие английский язык с нуля, а также желающие улучшить свои языковые навыки, могут воспользоваться «FluentWorlds» всего за 5 манатов в месяц и «Lingokids» за 7,70 маната. Более того, абоненты Nar могут бесплатно пользоваться и тестировать оба приложения в течение 1 месяца.

Эти приложения предназначены как для детей, так и для взрослых. «FluentWorlds» — первое приложение для изучения языков, которое помогает пользователям изучать английский язык через реальные ситуации, разговоры и сценарии в 3D. А «Lingokids» помогает выучить английский через веселые игры, а также улучшить коммуникативные навыки и развить творческое мышление детей.

Для того, чтобы получить дополнительную информацию о том, как воспользоваться скидкой, предлагаемой Nar, вы можете перейти на страницу nar.az/fluentworlds и nar.az/lingokids. Без скидки от Nar, ежемесячная абонентская плата для «FluentWorlds» составляет 16,99 маната, а для «LingoKids» — 25,50 маната.

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